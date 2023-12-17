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Умер участник первой экспедиции СССР на Эверест Эдуард Мысловский

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Фото: ТАСС/Юрий Родионов
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Заслуженный тренер СССР по альпинизму, участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский скончался в пятницу, 15 декабря. Об этом сообщили на сайте Федерации альпинизма России.

Мысловский родился 29 мая 1937 года. На момент смерти ему было 86 лет.

Похороны альпиниста состоятся 18.12 в 10:00 в большом зале Николо-Архангельского крематория.

Альпинизмом Мысловский увлекся еще во время своего обучения в техникуме. Первое восхождение он совершил в 1954 году. Принял решение стать тренером и прошел обучение во Всесоюзной школе инструкторов в Джантугане, из которой выпустился в 1961 году.

Он стал неоднократным чемпионом СССР в составе команды «Буревестник», а также являлся постоянным тренером секции альпинизма в Московском государственном техническом университете имени Николая Баумана (МГТУ, ранее МВТУ).

В 1966 году стал альпинистом-высотником, до 1982 года совершил 11 восхождений на семитысячники СССР, из них пять раз — в качестве руководителя.

В 1982 году Мысловский принял участие в восхождении на самую высокую вершину мира. Это была первая советская гималайская экспедиция, поднявшаяся на Эверест. Как сообщили на сайте русского географического общества «Клуб альпинистов «Санкт-Петербург», первыми на вершину вышли Мысловский и Владимир Балыбердин, еще один выдающийся советский альпинист.

«По всем писаным законам войти в состав этой сборной он (Мысловский. — Ред.) не имел права, так как был утвержден возрастной ценз для всех участников: не более 42 лет!» — сказано в публикации.

Однако спортсмена взяли по настоянию альпиниста Евгения Тамма, который стал руководителем экспедиции. По словам автором материала, Тамм взял с собой Мысловского «своею властью и вопреки всем». За это восхождение 44-летний на тот момент альпинист был удостоен звания заслуженного мастера спорта и награжден орденом Ленина.

Уже в 1989 году Мысловский сам руководил второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу. Он поднялся до высоты 8300 м. За успешное проведение экспедиции был отмечен правительственной наградой — орденом Трудового Красного Знамени, а также удостоен звания заслуженного тренера СССР.

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