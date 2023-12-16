Реклама
Прямой эфир
Политика
Миронов рассказал о закрытой части совещания с Путиным
Экономика
Трутнев заявил о росте товарооборота между Дальним Востоком и КНР вдвое за 10 лет
Политика
Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально образована
Мир
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
Наука и техника
Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура
Происшествия
Полиция задержала более 80 человек после потасовки на «Садоводе»
Мир
Зеленский заявил лидерам ЕС, что переговоры о членстве важнее финпомощи
Политика
Группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах президента РФ
Интернет и технологии
В Москве начался финал «Битвы роботов»
Мир
Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта в связи с кончиной его брата
Армия
Российская авиация сбила украинский Ми-8 в Запорожской области
Мир
Египетские силы ПВО сбили летающий объект у побережья Дахаба
Мир
Правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля новым эмиром
Мир
Сальдо связал действия ВСУ на Днепре с попыткой Зеленского достичь медиауспехов
Общество
Вина Крыма представили в гастрономическом павильоне выставки «Россия»

Александр Малькевич

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023