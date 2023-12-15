Путин: в РФ установили запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров

Путин: в РФ установили запрет на взимание процентов за уплату ЖКХ с пенсионеров

2023-12-15T22:25:21+03:00

2023-12-15T22:25:21+03:00

2023-12-15T22:25:21+03:00

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