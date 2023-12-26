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Эксперт предрек рост популярности китайских грузовиков в России

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Фото: Global Look Press
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Реклама. Рекламодатель ООО «Альфамобиль», ИНН 7702390587, erid: LdtCJzbzZ

Российский бизнес по-прежнему нуждается в грузовом транспорте, поэтому предприниматели активно продолжают покупать грузовые автомобили, причем отдают предпочтение китайским маркам. Об этом рассказал руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК «Альфа-Лизинг» Максим Давиденко.

«Замена европейским брендам — китайские: все функции и задачи бизнеса эти грузовые автомобили выполняют. В России еще нет опыта использования китайских грузовиков в долгосрочной перспективе. Именно поэтому покупатели относятся к ним настороженно: неизвестно, как поведет себя автомобиль через год или два. Но на другой чаше весов то, что никто не хочет переплачивать за привычные марки и их обслуживание, когда можно купить аналогичный автомобиль дешевле», — заявил эксперт.

По словам Давиденко, по-прежнему наблюдается высокий спрос на грузовую технику, несмотря на курс и рост ставок. Параллельно российские производители наращивают предложение после приостановки поставок продукции европейских фирм на наш рынок в 2022 году.

При этом Давиденко прогнозирует, что не будет значительного снижения цен. И это обусловлено повышением утилизационного сбора с 1 августа 2023 года, нестабильностью курсов валют, инфляцией и дефицитом предложения в определенных сегментах.

Однако эксперт уверен, что сегмент грузовой техники продолжит развиваться в 2024 году. «Развитие в 2024 году будет, но с меньшими темпами прироста. Рынок насыщается. По итогам 2023 года рынок уже превысил допандемийные объемы», — прогнозирует он. Как считает Давиденко, основным драйвером роста рынка грузовых автомобилей в РФ в 2024 году станут поставки машин из КНР.

Эксперт назвал и самые популярные марки автомобилей для бизнеса. По его словам, это четыре китайских производителя (Sitrak, Shacman, FAW, Howo). Всего же, как указывает Давиденко, на китайские марки приходится уже около 60% продаж новых грузовиков.

Продолжает расти общая доля продукции из КНР в продажах автотехники, указывает эксперт. Он прогнозирует дальнейший рост. «То, что есть на рынке сейчас — это минимум. Вполне вероятно, что в 2024 году она будет выше 60%. Виден рост в сегментах тягачей и самосвалов, что говорит о развитии потребности в сфере перевозок и строительства», — подчеркивает Давиденко.

Получить большую долю российского рынка, по мнению эксперта, позволили несколько факторов. Один из главных — отсутствие альтернативных предложений от европейских, японских и корейских производителей. Кроме того, фирмы из КНР за последние 3-5 лет заметно продвинулись как в технологиях, так и в качестве своей продукции. «Это подтверждается в том числе и меньшей потерей стоимости на вторичном рынке по сравнению с прошлым поколениям авто», — обращает внимание эксперт.

По словам Давиденко , текущее поколение автомобилей производства КНР в целом отличается обилием опций при меньшей, чем у конкурентов, стоимости.
«Начиная с базовых комплектаций, есть практически все необходимое для своего ценового сегмента. К минусам можно отнести непривычную для нашего рынка и потребителя эргономику салона, расположение кнопок, но это опять же достаточно субъективные вещи», — говорит эксперт.

Основными факторами, которые сдерживают рост спроса на китайскую технику, по мнению Давиденко, пока остаются недоверие потребителей к новым брендам, а также ограниченное предложение в некоторых сегментах.

Тем не менее грузовые автомобили из КНР будут продолжать укреплять свое присутствие в России, занимая значительную долю рынка. Совершенствование моделей, расширение дилерской сети и улучшение послепродажного сервиса позволят получить признание всё большего числа потребителей.

По словам Давиденко, по-прежнему наблюдается высокий спрос на грузовую технику, несмотря на курс и рост ставок. Параллельно российские производители наращивают предложение после приостановки поставок продукции европейских фирм на наш рынок в 2022 году.

При этом Давиденко прогнозирует, что не будет значительного снижения цен. И это обусловлено повышением утилизационного сбора с 1 августа 2023 года, нестабильностью курсов валют, инфляцией и дефицитом предложения в определенных сегментах.

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