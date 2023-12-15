Процентная вставка

Совет директоров Банка России на заключительном в этом году заседании, состоявшемся 15 декабря, повысил ключевую ставку еще на процентный пункт — до 16% годовых. Это решение совпало с ожиданиями консенсуса аналитиков.

Годовая инфляция по итогам ноября, по данным Росстата, выросла на 7,48%, хотя еще в октябре составляла 6,7%. Основными ее драйверами в ноябре оказались продовольственные товары и услуги. Больше всего в ноябре в годовом выражении увеличились цены на куриные яйца (причины повышения цен и меры по их снижению обсуждаются уже на уровне президента), на зарубежный туризм, на свежие овощи и фрукты, подорожал и проезд в пассажирском транспорте.

Социологическое агентство «инФОМ» и ЦБ РФ в обзоре, посвященном инфляционным ожиданиям населения РФ, отмечали: если в октябре опрошенные россияне ожидали, что через год инфляция в России составит 11,2%, то в ноябре респонденты уже ждали ее на уровне 12,2%. Недельная инфляция в начале декабря ускорилась с 0,12 до 0,2%.

Все эти факторы говорят о том, что, несмотря на уже прошедшую серию повышений ключевой ставки, рост потребительских цен не прекращается. Поэтому о смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ пока говорить не стоит.

Несколькими днями ранее свои решения по процентным ставкам обнародовали американская Федеральная резервная система, Банк Англии и Европейский центральный банк. Все они приняли одинаковое решение — сохранить свои учетные ставки без изменений. Напомним, что цикл повышения процентных ставок центральными банками в США, Великобритании и зоне евро продолжался более полутора лет.

Дальнейшие ожидания глав центральных банков на Западе практически совпадают: инфляция, хоть и снизилась, но еще не достигла целевых уровней, значит, брать и дальше паузы в повышении процентных ставок можно, но еще рано говорить о смягчении монетарной политики. Нужно быть готовыми к возобновлению повышения ставок, если потребуется.

На фоне недавних решений центральных банков стран Запада политика Банка России выглядит противоположной. На первый взгляд может показаться, что РФ выбирает повышение ставок, в то время как остальной мир этот этап уже прошел.

Однако и причины роста инфляции на Западе и в России сильно отличаются. Потребительские цены в США, Великобритании и континентальной Европе начали расти еще в 2022 году как следствие, во-первых, избыточных трат из бюджетов на поддержку населения в период пандемии коронавируса, в том числе на выплаты так называемых вертолетных денег (напомним, что в США эти выплаты при предыдущем президенте Дональде Трампе достигли $2 тыс. на человека). Во-вторых, рост инфляции на Западе усилился в 2022 году из-за сильно подскочивших цен на энергоносители и продовольствие.

В России в период пандемии коронавируса государство много сделало для поддержки сферы здравоохранения и социальной сферы, были и адресные выплаты, например семьям с детьми, но бюджетные расходы в РФ в тот период не были настолько аномальными, как на Западе. Рост инфляции в России в 2022 году, а затем и во второй половине 2023-го был связан с иными факторами — преимущественно с падением рубля и высокой зависимостью российской экономики, особенно промышленного сектора, от импортных запчастей, материалов и комплектующих.

Дешевый рубль автоматически ведет к росту стоимости импортных товаров, что в итоге приводит к росту издержек производства и перекладывается на потребителя сначала в оптовой, а потом в розничной цене товара. К этим факторам добавляется также и монополизм производителей в отдельных регионах, что ведет к ценовым перекосам, в том числе, например, к аномальному росту цен на такие продукты первой необходимости, как те самые куриные яйца.

На Западе период высокой инфляции завершился, причем издержки повышения процентных ставок в полной мере испытала промышленность многих стран Европы, и дело даже дошло до перевода энергоемких предприятий, например, из Германии в другие страны, где и процентные ставки ниже, и стоимость электроэнергии не такая высокая.

В России реальный сектор экономики пока справляется с повышенными процентными ставками. Более того, увеличение банковских процентов, автоматически следующее за повышением ключевой ставки ЦБ, способствует охлаждению кредитного рынка и предотвращению «кредитных пузырей».

Однако у повышения процентных ставок есть предел, выше которого начинается торможение экономического роста. На наш взгляд, ключевая ставка в 16% годовых для России — уже очень высокая. Она сделает недоступными кредиты для подавляющего большинства предприятий малого и среднего бизнеса.

Поэтому мы считаем, что на следующем заседании в феврале 2024 года совет директоров Банка России, скорее всего, не будет повышать показатель. Но, учитывая, что зима в России — традиционно самый инфляционный период в году, следует быть готовыми к повышению ключевой ставки, возможно, на последующих заседаниях совета директоров регулятора в первом полугодии 2024 года.

Несомненно одно: Банк России будет последовательно идти к своей цели — защитить население страны от растущей инфляции и вывести ее к концу следующего года на целевой уровень 4% в год или близко к этому уровню.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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