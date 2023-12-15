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В Москве открыли памятник лауреату Нобелевской премии Виталию Гинзбургу

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Фото: ТАСС/Федор Савинцев
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В Москве на территории кампуса НИЯУ МИФИ в пятницу, 15 декабря, открыли памятник советскому и российскому физику-теоретику, лауреату Нобелевской премии по физике Виталию Гинзбургу.

Также в этот день в МИФИ состоялась церемония открытия нового общежития. Мероприятие посетили генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«Синергия, товарищество, сотрудничество является ключевым фактором развития не только атомной отрасли, но и всей нашей страны», — отметил Лихачев в ходе церемонии.

Кроме того, в ходе посещения НИЯУ МИФИ Лихачев и Фальков познакомились с планами развития кампуса университета и строительства еще одного общежития в Обнинске Калужской области.

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Ранее, 1 сентября, в рамках марафона «Поделись своим знанием» руководитель «Росатома» провел урок физики для школьников Краснодарского края. Так, Лихачев рассказал школьникам, какие знания нужны, чтобы служить стране, а также о том, как поставить знания на службу стране и всему человечеству.

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