Названа самая популярная платформа для покупки готового бизнеса и франшиз в России

Платформа «Авито» стала самым популярным ресурсом по выбору и покупке готового бизнеса и франшиз в России, по версии РБК.

Авторы исследования отмечают, что более половины респондентов, опрошенных аналитиками агентства «РБК Исследования рынков», задумывались о приобретении готового бизнеса или франшизы. При этом 67% участников исследования, которые за последний год интересовались этой темой, заявили, что сайты объявлений стали основным каналом для поиска.

По данным экспертов, доля предпринимателей, которые за последний год искали на «Авито» объявления о продаже готового бизнеса, составила 87%. В тройку лидеров также вошли «Циан» (37%) и «Юла» (32%).

Кроме того, 74% респондентов интересовались франшизами на «Авито». Второе и третье место заняли сайт «Франшиза.ру» (26%) и «Юла» (25%).

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, одним из ключевых параметров выбора площадки для покупки бизнеса является «максимально широкий ассортимент предложений, в частности наличие предложений по готовому бизнесу, франшизе или возможности стать со-инвестором в различных отраслях».

«Авито» также оказалась лидером по количеству размещенных объявлений в категории готового бизнеса — их количество достигло 285 тыс. Ежемесячно категорию «Готового бизнеса и франчайзинга» на площадке посещают более 3 млн пользователей. «Платформа помогает активному развитию предпринимательства, делает эту сферу более доступной и прозрачной, и, как следствие, стимулирует улучшение бизнес-климата в стране», — считает представитель компании Илья Дудковский.

По данным платформы, за девять месяцев текущего года спрос на покупку бизнеса и франшиз вырос на 18% год к году. Самыми востребованными категориями остаются пункты выдачи заказов, предприятия общественного питания, а также интернет-магазины.