Видео. Песков указал на несоответствие Украины и Молдавии критериям вступления в ЕС

Видео. Песков указал на несоответствие Украины и Молдавии критериям вступления в ЕС

2023-12-15T13:07:57+03:00

2023-12-15T13:07:57+03:00

2023-12-15T13:07:57+03:00

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