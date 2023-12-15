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Valve выпустил масштабное обновление Dota 2

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Фото: Valve
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Разработчик Valve выпустил балансный патч 7.35 для игры Dota 2. Изменения произошли в ночь на 15 декабря.

В новой версии Roshan получил способность Roar of Retribution, которая активируется при атаке героем, убившим его в предыдущий раз, и при уровне здоровья меньше 80%. Roshan издает крик на всю карту, наносит урон существам в округе и увеличивает получаемый урон.

Также Roshan получил новый предмет Roshan's Banner. Он устанавливает знамя в любой точке на пять минут, которое дает бонусы крипам с линии к здоровью и урону на 45 секунд. Знамя уничтожается за шесть атак героев, о его установке враги получают оповещение.

Roshan роняет Roshan's Banner после убийства на темной стороне, в то время как на светлой он роняет Cheese. После третьей и последующих смертей Roshan роняет Refresher Shard на светлой стороне и Aghanim's Blessing — на темной.

Руна двойного урона переработана в руну усиления урона. Она дает 80% к базовому урону и 15% к урону заклинаний. Руна невидимости снижает получаемый урон на 25%. Руна ускорение имеет базовое ускорение в 22 секунды, которая увеличивается на три секунды при последующем появлении. Уменьшение перезарядок от руны волшебства ослаблено с 30 до 25%. Руна регенерации не отключается от полученного урона, а снижает восстановление здоровья и маны до 1% в секунду.

Здоровье курьера изменено на число атак для убийства — одна для героев ближнего боя, две для героев дальнего боя и шесть для крипов. Курьеры восстанавливают здоровье на фонтане, который теперь наносит 25% в радиусе 250 от основной цели.

Парные порталы расходуют 75 маны, но существа без маны могут использовать их бесплатно. Время телепортации к лесным аванпостам сокращено до четырех секунд. У Терзателя появилась способность The Shining, которая наносит шесть уронов каждые 0,2 секунды поровну между всеми существами в округе.

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Также были переработаны и добавлены новые предметы. В частности, Divine Rapier дает 25% к урону заклинаниями, изменено восстановление маны от Guardian Greaves, у Mask Of Madness бонус к скорости атаки заменен бонусом к урону. Помимо этого, были удалены Medallion Of Courage и многие нейтральные предметы.

У героев был значительно переработан баланс. Также Valve исправила ошибки и переработала графический интерфейс ряда индикаторов.

Помимо изменений в саму игру был добавлен ивент «Холодрыжество» с розыгрышем сундуков с новыми наборами для героев, Arcana-набором для Wraith King и личностью для Crystal Maiden. Также введены чулки с подарками, которые будут выдаваться за заполненный счетчик духа «Холодрыжества».

Ранее, 30 октября, российская команда по киберспорту Team Spirit стала победителем чемпионата мира The International 2023 по Dota 2. В гранд-финале Team Spirit одолела коллектив Европы Gladiators со счетом 3:0. Российские киберспортсмены получили $1,4 млн за победу в соревновании, а их противники по финалу — $370 тыс.

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