Эффект бабушки

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) развиваются настолько быстро, что многие из нас начинают тревожиться — а насколько это безопасно? Вопросы об ИИ были подняты и на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 14 декабря. Одной из задающих вопросы была маленькая девочка, которая волнуется, что ее родных в будущем заменят роботы.

Российский лидер убедил девочку, что членов ее семьи никто заменить не сможет. Однако отметил: предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. В том числе и сверхинтеллекта, который обретет когнитивные способности и будет обучаться сам.

Прошло около года с тех пор, как компания OpenAI выпустила на рынок ChatGPT. Эта нейросеть стала одним из самых востребованных и быстро внедряемых технологических продуктов в мире, прошла ряд апгрейдов, а капитализация OpenAI достигла $80 млрд. Но уже в ноябре 2023-го совет директоров компании уволил своего CEO Сэма Альтмана — без каких-либо предупреждений. Чуть менее месяца спустя Альтман триумфально вернулся на свой пост и взял титул CEO года по версии издания Time. Но почему этот, казалось бы, частный момент обсуждают во всех странах?

Вероятно, потому что публика ждет максимальной прозрачности от компании, которая работает над одним из главных прорывов в истории человечества.

Важно, что OpenAI не монополист в этих разработках. Компании по всему миру начали вливать колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта, в том числе и российские технологические гиганты. Очевидно, мы не просто движемся к миру будущего, а летим ему навстречу со скоростью, растущей в геометрической прогрессии.

Об этом свидетельствует то, что искусственный интеллект становится всё более привычным для бизнеса. Так, согласно последним исследованиям, 35% компаний по всему миру уже используют ИИ, а еще около 50% планируют вскоре внедрить технологию в свои процессы.

Объем рынка ИИ продолжает расти и может достигнуть $1,85 трлн к 2030 году. Это относительно недалеко, например, от объема глобального рынка развлечений ($2,3 трлн). А еще это больше, чем капитализация таких компаний-гигантов, как Alphabet, Amazon и NVIDIA.

Потенциал использования искусственного интеллекта огромен: технология проникает и в бизнес, и в управление, и в образование. В частности, с помощью ИИ можно поставить на поток рутинные и повторяющиеся задачи, такие как обработка данных, подготовка отчетов или ответы на электронные запросы. Так можно сократить время и финансовые ресурсы, освобождая руки для выполнения других задач — более творческих и значимых.

Искусственный интеллект силен тем, что может проанализировать гигантские массивы данных и выделить из них ценные инсайты. А это значит, что ИИ — незаменимый помощник в прогнозировании трендов, потребностей клиентов и результатов бизнес-операций. Это помогает компаниям принимать более обоснованные и эффективные решения.

Раз ИИ может быстро проанализировать поведение и предпочтения потребителей, то он же может создать для них персональные рекомендации и предложения. Крупные компании успешно применяют эти возможности ИИ уже не первый год. Результат — рост удовлетворенности клиентов, повторные покупки, удобство пользования услугами без необходимости приходить в компании или ведомства «ногами».

Разумеется, возможности ИИ применяют для анализа данных и выявления потенциальных рисков или мошеннических действий. Он может помочь компаниям предотвратить потери и снизить возможность возникновения проблем.

В образовании ИИ — это прежде всего персонализация. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ИИ будет создавать индивидуальные учебные программы для каждого. Стратегия такая: определить уровень знаний студента, учесть скорость усвоения информации и предпочтения, а далее — предложить оптимальный путь.

ИИ может быть использован для создания интерактива в обучении. Виртуальные помощники, образовательные игры и симуляции помогут студентам лучше понять и запомнить учебный материал.

Не секрет, что уже сейчас ИИ используют для автоматического перевода текстов на различные языки. В перспективе он сможет переводить любой контент. А это значит доступ к огромным объемам учебного материала со всего мира. Наконец, ИИ может снять нагрузку с преподавателей, проверяя задания и тесты.

Разумеется, у этой медали две стороны: использование искусственного интеллекта вызывает вопросы в разных плоскостях, начиная с вопросов этики и философии и заканчивая киберрисками.

Какие действия искусственного интеллекта остаются в пределах нормы, а какие выходят за них? Люди не могут договориться об этом веками, и пока решение лежит в руках разработчиков технологии. Некоторые языковые модели могут генерировать вымышленные факты, выдавать оскорбления или побуждать к опасным действиям.

Очевидно, нужны значимые вливания в доработку технологии. Но как выработать общественный консенсус о норме? И как удостовериться, что человеческий фактор не породит некую необузданную модель? Этот вопрос остается открытым.

Если перейти в более прозаичную плоскость, стоит вспомнить, что обучение и использование ИИ требует огромных объемов данных. А чем больше данных, тем выше риск сбоя, утечек конфиденциальной информации или злоупотребления данными для незаконных целей.

Вдобавок, если переложить множество процессов на ИИ, а потом потерять к нему доступ по той или иной причине, можно столкнуться с массивными потерями. Хотя наверняка такие страхи охватывали людей, когда все процессы перетекали в интернет. Да и до сих пор в отдаленных уголках планеты можно найти противников электричества.

Существуют опасения, что в какой-то момент ИИ может стать настолько самостоятельным и сложным, что люди перестанут с ним справляться. Однако пока это лишь опасения насчет далекого будущего. Развитие искусственного интеллекта, можно сказать, находится еще в зародышевой стадии. Что, впрочем, не мешает использовать уже имеющиеся его функции.

Вероятно, уже в обозримом будущем использование ИИ в бизнесе и образовании станет неким гигиеническим фактором. Как возможность оплатить услуги безналичным способом, например. Но говорить о том, что искусственный интеллект начнет лишать тысячи людей работы или вовсе восстанет против человека — больше похоже на спекуляции.

Пока что ИИ не сможет заменить человека, но может стать хорошим помощником для упрощения процессов и повышения производительности труда. Он умеет быстро давать информацию и аналитику, чтобы люди могли сосредоточиться на взаимодействии друг с другом.

В этом смысле как минимум в образовании нет смысла опасаться того, что ИИ когда-либо «заберет» рабочие места — только учитель и профессор могут делиться в живом формате практическим опытом, учить людей анализу и принятию неалгоритмизируемых решений, и это ИИ в полной мере воспроизвести не в состоянии.

Автор — ректор Московской школы управления «Сколково»

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