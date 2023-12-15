Евросоюз продолжает принимать решения в ущерб себе. О своих гражданах там словно забыли. Заключительный саммит года показывает зависимость Евросоюза от США. Один из ключевых вопросов встречи — членство Украины. Главный партнер Брюсселя по содержанию Киева — Вашингтон, вот только на финансирование режима президента Украины Владимира Зеленского у Штатов денег почти не осталось. Когда будут выделены дополнительные средства, неизвестно, а призывы прекратить выделять Киеву деньги в стране звучат всё громче, сообщает телеканал «Известия». Теперь есть риск, что финансирование боевиков может полностью лечь на плечи европейских налогоплательщиков. Основной статьей расходов может стать оплата войны против России руками Киева, тем более что ускорить поставки оружия боевикам на саммите уже призвали, а вот о внутренних проблемах лидеры Евросоюза почти не говорят.

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