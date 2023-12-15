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Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией

ВБ: долги других стран перед Россией за 2022 год выросли почти на 9%, до $28,9 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Задолженность резидентов иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7%, достигнув при этом $28,9 млрд. Такие данные привел Всемирный банк (ВБ) в отчете о международном долге за 2023 год.

Согласно этим данным, по состоянию на конец 2022 года у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами, при этом ВБ не располагает данными по Кубе и Венесуэле. Лидером среди государств стала Белоруссия с задолженностью в $8,24 млрд. За ней следуют Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд) и Вьетнам ($1,39 млрд).

Займ-аут: Россия предоставит кредиты другим странам на 1,4 трлн рублей
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Ранее, 13 ноября, «Известия» изучили пояснительную записку к проекту бюджета на следующую трехлетку. В 2024 году власти РФ планируют предоставить другим странам финансовые и экспортные кредиты на 468,5 млрд рублей. В 2025-м их объем вырастет до 473,7 млрд, а в 2026-м — до 479,9 млрд, что эквивалентно $5,2 млрд ежегодно.

Соответственно за три года Россия выдаст межправительственные займы на 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд.

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