Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Мир
В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Спорт
Футболки Месси были проданы на аукционе Sotheby's за $7,8 млн

Стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани составит 4 481 рубль

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023