Диалоговое окно возможностей

Владимир Путин 14 декабря в прямом эфире подвел итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Особенностью мероприятия стало то, что прямая линия с гражданами и большая пресс-конференция с представителями СМИ прошли в совмещенном формате.

Сами по себе и прямая линия, и итоговая пресс-конференция главы государства выполняют несколько функций.

Во-первых, это безусловно востребованный формат коммуникации с обществом. Президент показывает, что он слышит людей, их запросы, чаяния, что он в курсе проблем и вопросов, которые беспокоят граждан. Подготовку к пресс-конференции и прямой линии можно сравнить с масштабным социологическим исследованием: к руководству страны поступает огромный массив информации, который будет принят в работу, даже если отдельные вопросы или темы в итоге озвучены не будут.

В этом смысле очень показательно, что некоторые вопросы (как острые, так и просто веселые или ироничные) специально выводились на экраны мониторов, показывая всем, что «сигнал прошел» и проблема была услышана. А сам формат прямых линий/пресс-конференций президента стал модельным для глав регионов, которые с начала декабря активно проводили собственные прямые линии, решая поступающие к ним конкретные вопросы граждан.

Во-вторых, и это отмечают все эксперты, каждая прямая линия и пресс-конференция выполняет важнейшую терапевтическую функцию. Отвечая на вопросы, президент снимает неопределенность, тревожность граждан, дает четкие ответы о том, что происходит в стране, к чему мы идем в будущем. Очень важно, что глава государства простым языком разъясняет сложные или проблемные темы, показывает, как государство решает или намерено решать тот или иной вопрос. Прямая линия 14 декабря в этом плане не стала исключением.

В-третьих, хотя формат прямой линии обращен прежде всего к простым людям, на публичных мероприятиях главы государства традиционно звучат сигналы, значимые для политических и управленческих элит. В связи с этим примечательно, что Владимир Путин неоднократно упоминал на прямой линии правительство РФ и Центральный банк, отмечая в том числе их вклад в обеспечение макроэкономической стабильности и конкретные результаты в достижении экономического роста, промышленного импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета. Отмечались и проблемы, в том числе в отдельных секторах экономики, но президент подчеркнул, что эти вопросы уже на контроле правительства или будут решены в скором времени.

Наконец, с учетом того, что еще в прошлую пятницу Владимир Путин дал согласие на участие в выборах президента России, намеченных на 17 марта 2024 года, внимание наблюдателей было приковано к предстоящей избирательной кампании. Вопреки ожиданиям отдельных экспертов, сама прямая линия, будучи безусловно важным мероприятием для позиционирования первого лица, не стала полностью «предвыборной» историей.

Вместе с тем Владимир Путин подтвердил те основные идеи и принципы, в соответствии с которыми он формирует политику и вокруг которых происходит консолидация российского общества: суверенитет страны, поступательное развитие, традиционные ценности, внутренний гражданский, межнациональный и межконфессиональный мир.

В содержательном плане прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, охватила практически все ключевые темы, значимые для граждан России.

Комментируя свое решение баллотироваться на должность президента и стоящие перед ним задачи, Владимир Путин подчеркнул, что существование нашей страны невозможно без полноценного внешнего и внутреннего суверенитета, который включает укрепление обороноспособности страны, ее безопасности по внешнему контуру, безусловное обеспечение прав и свобод граждан России, развитие политической системы и парламентаризма, обеспечение финансово-экономической и технологической независимости.

Президент ожидаемо уделил особое внимание устойчивости российской экономики, невзирая на санкции и внешнее давление. Вопреки алармистским прогнозам, рост ВВП составит 3,5% по итогам 2023 года, что позволит не только отыграть снижение предыдущего года, но и сделать серьезный шаг вперед. Глава государства отметил в качестве негативного явления рост инфляции, но подчеркнул, что правительство и ЦБ принимают необходимые меры и что они позволят вернуться к целевым показателям, а ситуация с ростом цен на отдельные продовольственные товары в ближайшее время будет исправлена.

При этом растет производство, особенно в обрабатывающей промышленности, значительно увеличивается объем инвестиций в основной капитал, создаются рабочие места, растут реальные зарплаты, сокращается государственный и частный внешний долг. Как следствие, улучшаются и социальные показатели, в частности повышается средняя продолжительность жизни.

Президент особо отметил, что правительству удалось, несмотря на повышение расходов на оборонку, полностью выполнить все обязательства государства перед гражданами в социальной сфере. Владимир Путин подтвердил: всё, что государство обещает публично, исполняется и будет исполнено.

Говоря о развитии страны, президент уделил особое внимание теме импортозамещения, в том числе в промышленности, поддержке отечественного автомобилестроения, достижению технологического суверенитета, развитию региональных брендов, транспортной и энергетической инфраструктуры (особо был отмечен проект высокоскоростного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом), поддержке авиасообщения, особенно на Дальнем Востоке, развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности.

Важнейшей темой стала специальная военная операция. Владимир Путин подтвердил неизменность заявленных целей СВО — денацификации Украины, ее демилитаризации и установления ее нейтрального статуса. Также президент успокоил граждан, подчеркнув, что второй волны мобилизации не будет, да она и не нужна, поскольку потребности фронта обеспечиваются высоким потоком добровольцев.

Особое развитие получили вопросы социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Владимир Путин заявил, что действующие социальные льготы и существующие формы поддержки со стороны государства должны быть распространены на всех участников боевых действий, а также подчеркнул необходимость наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников СВО.

Президент поблагодарил граждан, которые принимают активное участие в поддержке наших бойцов. Также он подчеркнул важность настоящего, а не «квасного» патриотического воспитания молодого поколения и школьников, в том числе на примере реальных героев, вернувшихся из зоны спецоперации.

Большое внимание было уделено интеграции новых регионов и восстановлению в них нормальной жизни. Путин отметил, что ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на их развитие и постепенное вхождение в экономическую и социальную жизнь России.

Большой блок вопросов пресс-конференции касался социальных вопросов, в том числе защите жилищных прав граждан с инвалидностью и пенсионеров, модернизации первичного звена здравоохранения. Ожидаемо президент уделил самое серьезное внимание вопросам демографии, подчеркнув, что государство продолжит масштабную работу по поддержке семей с детьми.

Российский лидер особо отметил важность консолидации общества в условиях внешнего давления, которая формируется в том числе с опорой на традиционные ценности, на деятельность традиционных конфессий, которые вносят огромный вклад в сохранение мира и взаимопонимания между представителями различных этносов и религий. А приверженность России традиционным ценностям привлекает к ней огромное количество сторонников во всем мире.

Вопросы внешней политики также присутствовали в повестке прямой линии. Владимир Путин вновь заявил о необходимости создания равноправного мирового порядка, основанного на взаимном уважении суверенитета разных стран, и совместного поиска решений тех проблем, которые стоят перед международным сообществом. В связи с этим президент высоко оценил тех лидеров, которые в своей политике руководствуются национальными интересами своих государств, и осудил марионеточных деятелей, которые жертвуют интересами своих граждан в угоду США.

Владимир Путин особо отметил, что проводимая Соединенными Штатами имперская политика мешает в первую очередь им самим, и пока США не прекратят пытаться решать свои вопросы с помощью санкций и боевых действий, фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений между нашими странами созданы не будут.

Президент отметил и роль БРИКС в построении более справедливого мирового порядка, а также особо подчеркнул позитивные, конструктивные отношения с Китайской Народной Республикой.

В финале хочется процитировать напутственные слова президента, завершившие прямую линию: «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере — залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России».

Автор — старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Российского общества, политолог

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора