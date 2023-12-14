Будущим покорениям

Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина, в этом году совмещенная с традиционной прямой линией, продемонстрировала уверенность, сосредоточенность и нацеленность руководителя государства на результат.

Почти два года назад, в момент начала гибридной войны против России, коллективный Запад самонадеянно планировал в кратчайшие сроки дестабилизировать обстановку внутри нашей страны, запустить центробежные процессы, осуществить, в своем фирменном стиле, «смену режима», к чему открыто призывал Джо Байден.

Результат получился прямо противоположным. Российское общество сплочено как никогда, президент пользуется беспрецедентной поддержкой населения, в зоне СВО, как признают западные наблюдатели, мы близки к сокрушительной победе.

Разумеется, и глава государства четко на это указал, все достигнутые результаты не повод почивать на лаврах. Впереди у нас годы тяжелой, кропотливой, упорной работы. И принципиально важно, чтобы всё это время страной продолжала руководить блестяще зарекомендовавшая себя высокоэффективная команда во главе с пользующимся общемировым авторитетом национальным лидером.

В рамках своего выступления президент уделил немало внимания внешней политике. Безусловно, рядовых россиян в большей степени интересуют нюансы повседневной жизни — от доступности здравоохранения до инфляции. Однако в сегодняшних условиях международная обстановка оказывает колоссальное влияние и на ситуацию внутри государства — вплоть до самых отдаленных и недоступных деревень. Поэтому положение на глобальной арене геополитического противостояния спровоцировало целый шквал соответствующих вопросов к Владимиру Путину.

Президент, как и прежде, не разочаровал. Был дан обстоятельный анализ последовательности событий, приведших к кризису, и текущих тенденций в международной политике. Владимир Путин крайне емко сформулировал суть противоречий в отношениях с нашими оппонентами.

Безусловно, путь конфликта был выбран не нами, а теми, кто годами саботировал урегулирование ситуации вокруг Украины и готовился к столкновению с Россией. Конечно, ключевую роль в этих процессах сыграли Соединенные Штаты, элиты которых до сих пор не отказались от имперского мышления и навязывания своей воли сателлитам. Москва готова к конструктивным и взаимовыгодным контактам с европейскими и американскими партнерами, но мы не собираемся ходить с протянутой рукой и ждать, в состоянии прокрастинации, отрезвления западных элит. Ведь эти процессы могут оказаться отнюдь не скоротечными.

Вашингтон и его европейские подопечные сделали четкую ставку на изоляцию России, не понимая, что в итоге они изолировали самих себя. Только в тот момент, когда американский истеблишмент откажется от гегемонистского взгляда на мир и сумеет перестроиться, перейдя от конфронтации к диалогу, мы сможем, что называется, зарыть топор войны (хоть и гибридной), и двинуться в сторону совместного решения задач, стоящих перед человечеством.

Но до этого момента еще далеко, и дорога к нему явно будет зигзагообразной. Не будем заниматься самообманом — легкой жизни навязанные нам правила игры не предполагают. Но мы, принимая решение о защите русского населения Новороссии и наших традиционных ценностей, ее и не искали.

Мы входим в крайне интересный, судьбоносный период национального и международного развития. И от готовности россиян объединять усилия, быстро и комплексно решая как внутренние проблемы, так и те, что вызваны внешними вызовами, зависит итог этой политической и ценностной борьбы. Которая, конечно, шла веками — но в своем самом опасном и непредсказуемом виде по большому счету началась только сейчас. И в этой обстановке крайне важно, чтобы уверенность в грядущей победе продолжала передаваться как простым россиянам, так и нашим зарубежным партнерам, число которых неуклонно растет.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России