Смягчить удары

Владимир Путин 14 декабря высказался о слишком суровых наказаниях за экономические преступления. Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин по итогам прямой линии президента заявил о готовности разработать поправки о смягчении наказания за экономические преступления небольшой и средней тяжести. Дискуссия развернулась недавно и в Совете Федерации: на круглом столе выделять преступления в сфере предпринимательской деятельности в отдельные статьи Уголовного кодекса предложил представитель МВД.

Дискуссии вокруг либерализации УК идут уже не первый год. Сегодня размер наказания по уголовным делам зависит не от вида преступления как такового — экономическое или неэкономическое, а от его общественной опасности. По каждому суд оценивает, насколько большой вред обществу и конкретному потерпевшему был причинен. Также учитываются данные о личности преступника, например, состоянии его здоровья, семейном положении, наличии судимостей.

И среди экономических преступлений также есть тяжкие и особо тяжкие, которые расцениваются как особо общественно опасные, поэтому за них могут дать 10 лет лишения свободы и выше.

Конечно, экономические преступления могут наносить существенный вред и экономике в целом, и конкретным лицам в частности. Но то, какие критерии использует законодатель для отнесения преступления к категории повышенной общественной опасности, вызывает вопросы.

Например, для того чтобы получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество — самую «ходовую» статью в предпринимательской сфере, достаточно похитить сумму, хотя бы на один рубль превышающую 1 млн рублей. Это уже будет считаться мошенничеством в особо крупном размере. Конечно, 10 лет лишения свободы — максимальное наказание за такое преступление, но потенциально суд может дать и такой срок с учетом конкретных обстоятельств дела.

Вследствие инфляции 1 млн рублей уже давно перестал быть особо крупной суммой во всех смыслах, кроме уголовно-правового. Очевидно, что уголовный закон не поспевает за изменением экономики. Как следствие — огромные сроки за хищения, казалось бы, не таких уж больших сумм. В этом смысле законодателю давно пора пересмотреть порог определения крупного и особо крупного размера в сторону его увеличения.

Важно и то, что не всегда преступление, совершенное в сфере экономики, рассматривается правоприменителями именно в качестве такового. Очень много таких преступлений следствие квалифицирует как «обычное» мошенничество, которое, в строгом смысле слова, к преступлениям в сфере экономической деятельности не относится. Таких обвиняемых нередко сажают в СИЗО до суда, что по общему правилу запрещено, и такие «непризнанные» предприниматели часто получают более суровое наказание.

Добавляет масла в огонь и обвинительный уклон современного уголовного судопроизводства. Гособвинение часто запрашивает непомерно высокие сроки лишения свободы для обвиняемых, а суды нередко следуют предложениям прокуроров. Например, по делу о растрате денежных средств в размере 2,6 млн рублей для 76-летнего обвиняемого, частично возместившего ущерб, гособвинитель в одном из российских судов в 2022 году запросил шесть лет реального лишения свободы. К счастью, суд не пошел на поводу обвинения, и срок оказался условным. Но это скорее исключение из правил.

Либерализация уголовного закона по экономическим составам — особо актуальная тема последних лет. Летом 2022 года Минюст предлагал исключить из Уголовного кодекса ряд статей, в том числе за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, злостное уклонение от раскрытия информации по правилам о ценных бумагах и других. На сегодняшний день составы всё еще в УК РФ, но сама идея декриминализации некоторых преступлений, по сути, не представляющих особой общественной опасности, заслуживает внимания при должной и оперативной реализации.

Но несмотря на все меры и предложения, в том числе инициируемые президентом России, судебная практика в части назначения наказания остается суровой. Вероятно, потому что основная проблема не в законе, а в правоприменении. До тех пор пока в уголовном процессе будет главенствовать обвинительный уклон и формальный подход, печальной статистики по экономическим преступлениям не избежать.

Автор — адвокат практики уголовно-правовой защиты бизнеса BGP Litigation

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