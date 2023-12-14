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Верной дорогой идем, товарищи

Политолог Александр Ведруссов — о международных акцентах большой пресс-конференции президента России
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«Сначала дадим Синьхуа, а потом New York Times», — сразу же реагирует глава государства на попытку «по старой памяти» предоставить слово американскому изданию до того, как выскажется представитель китайского СМИ. Даже в деталях традиционной итоговой пресс-конференции президента России отражаются тектонические перемены, которые переживает наша страна и мир в режиме реального времени. Приоритет — друзьям и союзникам. И в мировой политике, и в экономике, и даже в таких «мелочах», как возможность первыми задать вопросы главе российского государства.

Товарооборот свыше $200 млрд по итогам 2023 года, восемь магистральных направлений стратегического взаимодействия — отношения России и Китая развиваются без рывков и сенсаций, почти рутинно. Беспрецедентно высокий уровень кооперации Москвы и Пекина по всем ключевым вопросам уже никого не удивляет. Между тем трансформация существующего миропорядка, локомотивами которой стали наши страны, почти революционны по своему масштабу и дерзости. Доля доллара и евро в обслуживании российского экспорта за последние два года сократилась с 87 до 24%. Около 90% расчетов РФ с КНР и странами ЕАЭС уже производится в национальных валютах. В рамках БРИКС+ активно обсуждается единая расчетная единица. Мировая экономика стремительно и, видимо, необратимо дедолларизируется. Одновременно с этим неизбежно дегегемонизируется мировая политика.

Усталость от США, раздражение их хронической недоговороспособностью накопились не только в России. На Западе лишь ленивый за последние два года не разглагольствовал об изоляции Москвы на мировой арене. На практике же позиции РФ всё увереннее поддерживаются глобальным большинством. Три наглядных примера. За последнее время на Генассамблее ООН мнение России по недопущению героизации нацизма разделили 111 государств, по прекращению кровопролития в Палестине — 152, по снятию американской блокады Кубы — 186. И каждый раз США и их ситуативная массовка оказывались в меньшинстве. Еще немного — и на Востоке только ленивый не заговорит о международной изоляции Вашингтона.

Отдельно президент России отметил поддержку подходов России к защите традиционных ценностей со стороны глобального большинства, включая немалую часть населения западных стран. Если совсем упростить суть спора, то речь идет о противостоянии концепций БРИКС+ и LGBTQ+. И в том, и в другом случае во главе угла — права и свободы человека. Только «культурный канон» БРИКС+ в целом опирается на мнение большинства и коллективистские принципы, а западная повестка LGBTQ+ априори делает ставку на меньшинства и всё более атомизированное общество. Далеко не второстепенный вопрос, по какой из обозначенных траекторий пройдет XXI век.

Особый акцент большой пресс-конференции президента России — на безусловном обеспечении суверенитета России. Не только геополитического, но и финансового, экономического, технологического. Признавая прогресс страны на пути подлинной независимости, крайне важно честно признать, что на восстановление самодостаточности России во всех стратегических отраслях потребуются многие годы. И немалые усилия как государства, так и общества. Обеспечение потребностей КНР и других восточных гигантов углеводородами, зерном и прочим сырьем на годы вперед нужно и самой России. Равно как и бесперебойный параллельный импорт. Однако разменивать зависимость от рынков Запада на неэквивалентные торговые отношения с нашими китайскими, индийскими или любыми другими друзьями тоже не стоит. Отрадно, что российское руководство это неплохо понимает.

Глобальное большинство при ведущей роли России продолжает пока еще робко, как будто на ощупь намечать контуры нового миропорядка. Москва вообще старается не делать резких движений. Даже на противостояние с Западом российское руководство пошло явно вынужденно, разуверившись в элементарной адекватности США и ЕС. И несмотря на крайнюю конфликтность отношений с Западом, РФ не спешит сжигать мосты, оставаясь открытой к предметному диалогу на равных со всеми странами. В 2024 году к России переходит председательство в формате БРИКС+. Устойчивое позиционирование блока как подчеркнуто невоенного союза позволит РФ в полной мере продвинуть деэскалационную геополитическую повестку дня для мира. Однако на финансово-экономическом треке можно ожидать от России наступательных действий. В этом смысле размеренная тональность итоговой пресс-конференции президента не должна вводить в заблуждение. Возврата к старому миру не будет, а значит, будем без перенапряжения и надрыва, но последовательно, шаг за шагом выстраивать новый.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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