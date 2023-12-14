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В Воронежскую область поступили 30 новых мусоровозов

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Воронежский региональный оператор «Вега» приобрел 30 новых мусоровозов большой вместимости белорусского производства. Спецтехника уже используется на маршрутах.

Автомобили «МАЗ» укомплектованы захватами для погрузки нужных типов мусорных баков. Они соответствуют экологическому классу «Евро-5». Каждый мусоровоз вмещает содержимое до 55 евроконтейнеров. Высокая вместимость позволит ускорить вывоз мусора из населенных пунктов. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В Павловском и Верхнехавском районах мусоровозы задействованы в транспортировке вторсырья, в этих муниципалитетах организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В соответствии с графиком каждый мусоровоз совершает до двух рейсов в день.

Техника была закуплена в лизинг, регоператор планирует рассчитаться за мусоровозы в течение 6,5 года.

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