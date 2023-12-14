Владимир Путин оценил планы Молдавии выйти из состава СНГ, выход Армении из СНГ и ОДКБ

Владимир Путин оценил планы Молдавии выйти из состава СНГ, выход Армении из СНГ и ОДКБ

2023-12-14T15:35:06+03:00

2023-12-14T15:35:06+03:00

2023-12-14T15:35:06+03:00

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