Фокус внимания

В последние недели и месяцы 2023 года общественное внимание к проблеме роста розничных цен в значительной степени сфокусировалось на двух продуктах — курином мясе и яйцах. Согласно ноябрьскому отчету об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения Центробанка, 54% опрошенных назвали мясо и птицу и 34% — яйца в числе товаров, стоимость которых за последний месяц выросла очень сильно. Это наибольшие значения среди всех товарных позиций, включенных в опрос. Кроме того, зафиксирован максимум в 2023 году относительно доли респондентов (53%), считающих, что цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги за последний месяц выросли очень сильно.

Говоря об увеличении стоимости мяса и птицы, потребители, очевидно, подразумевают удорожание именно куриного мяса. Если за последний год (к началу декабря 2022-го) рост цен на свинину (здесь и далее используются цифры, относящиеся к товарным позициям, включенным в перечень социально значимых продуктов) составил 12%, на говядину — 7,1%, то на куриное мясо — 29,9%. Стоимость продукции птицеводства находится на самом высоком уровне с учетом инфляции как минимум с 2014 года. Куриное мясо сейчас стоит на 14,7%, а яйца — на 29,6% больше, чем в среднем за последние пять лет с учетом общего увеличения уровня цен.

Несмотря на аномальный рост цен на куриное мясо и яйца, ущерб от него пока не полностью реализовался, что открывает для регулятора возможность его предотвратить или компенсировать. Так, за последние 12 месяцев население переплатило за куриное мясо лишь 0,6% от своих средних трат на этот продукт в предыдущие годы с учетом общей инфляции. Это связано с относительно низкой стоимостью этого продукта, сложившейся в 2022 году – первой половине 2023-го.

Цены на куриное мясо превысили свои средние многолетние значения начиная с июня, и рост стоимости за последние шесть месяцев пока сопоставим с экономией на покупках в предыдущий период. Потребители не понесут потерь, если будет обеспечен быстрый возврат цен — если не на уровень годичной давности, то хотя бы к средним значениям прошлых лет с учетом инфляции, то есть их снижение на 15%.

Рост цен на куриное мясо и яйца, вероятно, в значительной степени связан с проблемами их производства. Формально, за 10 месяцев 2023 года, по данным Росстата, объем реализации куриных яиц сельскохозяйственными организациями вырос на 2,2% к соответствующему периоду 2022-го, а производство птицы на убой — на 0,2%. Но это увеличение — заслуга работы сельского хозяйства в первое полугодие 2023-го. Производство яиц с июля по октябрь почти на 1% ниже показателей прошлого года, для мяса птицы спад составляет порядка 2%. При этом продажи продовольственных товаров в физическом измерении в последние месяцы росли как минимум на 5% к предыдущему году. Очевидно, что такой дисбаланс между ростом расходов и спадом производства не мог не привести к увеличению стоимости отдельных товаров.

Вообще для продуктов повседневного спроса, к которым относятся куриное мясо и яйца, экономическая теория отмечает высокую гибкость цен, соответствующую так называемому закону Кинга, — для товаров, потребление которых слабо реагирует на увеличение стоимости, очень сильна реакция на изменение объема производства. То есть незначительное колебание производства вызывает сильные колебания цен. Действие этого закона мы могли наблюдать в 2021 году, когда снижение урожая картофеля и овощей борщевого набора на 5% привело к резкому ценовому всплеску. К слову, сейчас картофель стоит почти на 40% дешевле, чем осенью 2021-го, — возврат урожая к среднему уровню стабилизировал стоимость.

Причины снижения объемов производства связаны с напряженной эпизоотической ситуацией в ряде регионов — производство страдает от птичьего гриппа, масштабы эпидемии которого во всем мире и в России возрастают последние три года. При этом увеличение производственных затрат не позволяет полностью компенсировать ущерб от болезней за счет повышенной рентабельности — дорожают импортируемые ресурсы, логистика, увеличиваются затраты на оплату труда. В последние месяцы наблюдается удорожание заемного финансирования на фоне роста ключевой ставки.

При планировании мер, направленных на снижение текущих высоких цен на куриное мясо и яйца и недопущение таких кризисов в будущем, необходимо учитывать следующие характеристики и особенности этого рынка. Внутренний рынок мяса в России насыщен — при рекомендованной Минздравом норме потребления в 74 кг в год на человека в 2022-м фактическое потребление превысило 94 кг. Потребление яиц не достигает рекомендованной нормы (240 шт. против 260 шт.), но это в большей степени связано не с экономическими факторами, а с особенностями потребительской модели. Производство, ориентированное лишь на полное обеспечение потребностей такого рынка, может быть неустойчиво. Наращивание мощностей только с целью компенсировать временно не задействованное из-за птичьего гриппа производство нецелесообразно: избыточные мощности после нормализации эпизоотической ситуации снизят эффективность отрасли.

Известно несколько моделей, позволяющих устранить это противоречие. Во-первых, обеспечение части внутренних потребностей за счет импорта, гибкое изменение объемов которого способно компенсировать колебания внутреннего выпуска. Недостатками такого подхода являются частичная потеря контроля над ценами — их динамика будет определяться мировым рынком и обменным курсом и, что на сегодняшний день главное, — нивелирование усилий последних десятилетий по созданию собственной производственной базы. Ограниченные во времени меры по стимулированию импорта, компенсирующие несистемный спад внутреннего производства, вполне оправданны (например, вводимая квота на беспошлинный ввоз), но регулярный импорт на насыщенный рынок приведет к остановке деятельности части отечественных производителей.

Во-вторых, устойчивость поставок на внутренний рынок может быть обеспечена за счет расширения экспорта. Тогда неизбежно случающиеся колебания производства будут передаваться не на внутренний рынок, сильно изменяя стоимость, а на внешний, объем которого позволяет более эффективно гасить ценовые колебания.

Шаги в этом направлении делаются — экспорт мяса за последнее десятилетие вырос на порядок, однако важно, чтобы текущие меры по расширению производства, которые предлагаются на фоне роста цен, были увязаны с повышением экспортных планов. Такое экспортоориентированное увеличение производства может быть обеспечено за счет расширения льготного краткосрочного и инвестиционного кредитования, лизинга, компенсации затрат на страхование потерь от гибели поголовья птицы.

Автор — доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института международной экономики и финансов

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