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Путин заявил о продлении программы первичного звена здравоохранения
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Мосгорсуд оставил корреспондента WSJ Гершковича в СИЗО до 30 января
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Путин заявил о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ
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Спикер рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры
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СК попросил МВД лишить приобретенного гражданства РФ семерых осужденных
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Путин заявил о планах РФ произвести более 1 тыс. самолетов к 2030 году
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В Финляндию после открытия КПП на границе с Россией прибыло девять беженцев
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Политолог-американист рассказал о желании республиканцев ослабить позиции Байдена
Экономика
Путин объяснил рост цен на куриное яйцо
Армия
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование над Японским морем
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В Красноярском крае арестовали на два месяца экс-главу района

Путин ответил на вопрос «Синьхуа» про отношения России и Китая

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