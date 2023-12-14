Сертификаты на переселение с Крайнего Севера получили 314 красноярских семей

В 2023 году 314 семей в Норильске и Дудинке (Красноярский край) получили сертификаты на приобретение жилья в регионах с благоприятным климатом. Общая сумма выплат составила 1,2 млрд рублей.

Получить сертификат могут граждане, которые прожили и проработали в районах Крайнего Севера не меньше 15 лет. Кроме того, на момент получения сертификата у них не должно быть в собственности жилья за пределами Крайнего Севера. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. По условиям граждане могут добавить собственные деньги и приобрести жилье в различных регионах.

Средний размер выплаты составляет 3,2 млн рублей на одного получателя. Переселение осуществляется в рамках соглашения между министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, компанией «Норникель» и администрацией Норильска.