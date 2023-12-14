Цена на электроэнергию в Германии может подняться на 20%

Цена на электроэнергию в Германии может подняться на 20%

2023-12-14T10:31:56+03:00

2023-12-14T10:31:56+03:00

2023-12-14T10:31:56+03:00

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