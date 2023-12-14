Цена на электроэнергию в Германии может подняться на 20%
Жителей Германии предупредили о росте цен на электроэнергию на 10–20%. Президент торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан отметил, что такое решение является тормозом для экономики, передает телеканал «Известия». Кроме того, рост цен на электричество посылает неверный сигнал компаниям, которые хотят отказаться в производстве от ископаемого топлива.
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