Скончался один из создателей цветного телевидения Абрам Шендерович
На 97 году жизни скончался один из создателей цветного телевидения Абрам Шендерович. Об этом 13 декабря сообщил «Известиям» его куратор, адвокат Константин Андреев.
По имеющейся информации, ученому рано утром вызвали скорую, но прибывшие медики законстатировали смерть.
Шендерович отвечал за телевидение в кабинете председателя Верховного Совета СССР Леонида Брежнева.
Он являлся автором нескольких книг о телевидении, среди которых «Передача сигналов цветного телевидения по линиям связи» и «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание».