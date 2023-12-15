Музею Москвы передали ранее конфискованные археологические артефакты

Министерство культуры РФ передало Музею Москвы ранее конфискованные археологические артефакты, полученные от УФСБ по Москве и Московской области. Процедура передачи состоялась 15 декабря.

Артефакты незаконно находились у жителя столицы. В мае в парке у станции метро «Чистые пруды» мужчина пытался сбыть эти предметы и был задержан. Всего у него было обнаружено несколько сотен предметов, среди которых иконы, кресты, амулеты и прочее.

Проведенная Институтом археологии РАН экспертиза подтвердила, что среди изъятых артефактов присутствуют древнейшие и чрезвычайно редкие экспонаты ХI–XVII вв. н.э., которые представляют особую историческую ценность. Примерная стоимость предметов на черном рынке составляет, по оценке экспертов, примерно 1 млн рублей. 228 археологических предметов обратили в собственность РФ.

Согласно решению Басманного районного суда города Москвы, задержанного мужчину признали виновным в сбыте археологических предметов, запрещенных к свободному обороту, и оштрафовали на 2 тыс. рублей с конфискацией экспонатов.