В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы из-за сильного тумана
Из-за тумана в Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы. Транзит кораблей прекращен в обе стороны, передает телеканал «Известия». Движение судов будет возобновлено при возникновении подходящих погодных условий. Напомним, пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.