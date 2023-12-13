На Байконуре подготовили к старту ракету со вторым спутником «Арктика-М»
Ракету-носитель со вторым спутником «Арктика-М» установили на старт на Байконуре. Сейчас специалисты «Роскосмоса» готовят аппарат к запуску, сообщает телеканал «Известия». Старт намечен на 12:16 мск 16 декабря. Спутник обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.