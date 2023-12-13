В Тверской области заложили два сухогруза для перевозки грузов по Беломорканалу
На Белогородской судоверфи в Тверской области состоялась закладка килевых секций сухогрузных судов проекта «АРК-2023».
Как пояснили в пресс-службе правительства региона, это традиционная церемония, знаменующая начало строительства судов.
Губернатор Игорь Руденя назвал данное событие очень важным. «Это новый этап развития Белогородской судоверфи, Белого Городка, Кимрского округа, всей Тверской области», — подчеркнул он.
Глава региона напомнил о задачах в сфере отечественного судостроения, которые поставил президент страны. Реализация этих целей должна дать мощный импульс, в том числе для развития смежных отраслей. «Суда, которые будут создаваться у нас, — это новое слово в конструкторской мысли и начало нового пути в судостроении», — добавил Руденя.
По словам члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимира Поспелова, в ближайшие 10 лет в рамках обновления внутреннего флота необходимо построить более 500 судов различных классов и назначения. «Сухогрузы, которые мы закладываем сегодня, являются кирпичиком в этот фундамент с точки зрения обновления судостроения в Российской Федерации», — заявил он.
На Белогордской судоверфи в поселке Белый Городок Кимрского округа построят два судна для перевозки грузов по Беломоро-Балтийскому каналу с выходом в Белое море. Также в Белом Городке пройдет спуск и ходовые испытания судов. Завершить работы планируется в 2025 году.
В настоящее время реализуется инвестпроект по модернизации площадки судостроительного предприятия, заложенного в 1939 году. Объем вложений составляет более 700 млн рублей. Здесь планируется выпускать суда класса «река — море» для разных регионов страны. В настоящее время привлекаются специалисты, в том числе имеющие опыт строительства судов для военно-морского флота.