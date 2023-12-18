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Битумная стратегия

Какие новые технологии использует компания «Лукойл»
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Фото: Пресс-служба ООО «ЛЛК-Интернешнл»
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В условиях ухода из других сегментов иностранных игроков в производстве стройматериалов для дорог отечественные производители были и остаются лидерами — в частности, за последние годы в стране заметно увеличился выпуск модифицированных битумов. Поддержку развитию этих технологий обеспечивает «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «Лукойл»): 5 декабря оно провело встречу научно-технического совета, на которой обсуждались перспективы развития отрасли, сообщили «Известиям» в компании. Модифицированные битумы, о которых шла речь на мероприятии, сегодня востребованы в строительстве, позволяют повысить стойкость дорог к образованию колеи, снизить тормозной путь и уменьшить уровень шума, отмечают эксперты. О том, что это за материал и есть ли перспективы у его производства в РФ, — в материале «Известий».

Технический процесс

— Битум — нефтепродукт, который используется в первую очередь в области дорожного строительства. За последние десять лет у нас было освоено и получило широкое распространение производство модифицированных битумов. Одна из основных причин: они обеспечивают большую долговечность дорожного покрытия. Такие битумные вяжущие активно применяют, к примеру, при строительстве крупных федеральных трасс, — рассказал «Известиям» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Объем битума в асфальтобетоне в среднем составляет всего 5%, но качество вяжущих материалов сильно влияет на устойчивость к появлению дефектов дорожного покрытия. Если при строительстве дороги использовался битум низкого качества, то это существенно повышает риск появления колеи и трещин.

При правильно подобранной рецептуре для смеси и правильно примененном вяжущем можно увеличить межремонтные интервалы от момента укладки дороги до ее текущего ремонта до 12 лет, а до капитального ремонта — до 24 лет. Для сравнения: на сегодняшний день использования классических битумных вяжущих не всегда достаточно для обеспечения продолжительного безремонтного срока службы дорожного покрытия, замена верхних слоев которого осуществляется не реже, чем раз в четыре года. А частые ремонтные работы ведут к росту капитальных затрат, неудобствам для граждан и увеличению углеродного следа.

Компетенции и опыт

Российские нефтяники уже имеют большой опыт в производстве модифицированных битумов и продолжают развивать в этом направлении новые проекты, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединения производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Так, например, сегодня «Лукойл» оказывает поддержку партнерским предприятиям, подбирает для них оптимальные составы асфальтобетонов с учетом местных инертных материалов, помогает дорожникам адаптироваться к меняющимся стандартам. Компания может создавать битумы с особыми характеристиками для строительства гоночных трасс, взлетно-посадочных полос, мостов, эстакад и др.

В материалах «Лукойла» указано, что летом 2023 года компания приобрела ООО «Уральский битумный терминал» для развития бизнеса битумных материалов. Он включает в себя масштабный резервуарный парк для хранения, блок по производству полимерно-битумных вяжущих (ПБВ), а также лабораторию, оснащенную необходимым оборудованием для моделирования, исследования и испытания битумных материалов.

Использование завода-терминала, расположенного в Свердловской области, позволит более эффективно обеспечивать битумной продукцией Уральский, Приволжский и Сибирский федеральные округа, сообщали в «Лукойле». Поставляться в регионы для устранения дефектов на дорогах будет ряд продуктов линейки «Лукойл Roadliner». Они отличаются высокой стойкостью к воздействию агрессивных сред, что обеспечивает долговечность асфальтобетонного покрытия.

Среди таких товаров — модификатор, получаемый из переработанных крупногабаритных шин, и специальное битумное вяжущее. Они способствуют увеличению стойкости к образованию колеи, снижению тормозного пути и даже уменьшению уровня шума.

Важность разработок

Важным преимуществом продукции линейки «Лукойл Roadliner» является возможность ее транспортировки на любые расстояния. Дело в том, что обычно битум доставляется на расстояние не более 800 км от производства. Это связано с тем, что при перевозке битум необходимо держать в подогретом состоянии, чтобы он не застыл, пояснил Дмитрий Гусев.

В линейке «Лукойл Roadliner» есть продукт, который является концентрированным полимерным битумным вяжущим в виде гранул. В итоге его можно дозировать непосредственно на асфальтобетонном заводе в любом регионе при наличии на нем битума и уже на выходе получать полимерно-модифицированный асфальтобетон, который будет соответствовать нужным свойствам.

— Производство высокотехнологичного битумного вяжущего с индивидуальными рецептурами для каждой конкретной трассы необходимо в первую очередь потому, что климатические условия и рельеф в российских регионах очень сильно различаются, — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Срок службы дорожного полотна благодаря качественному битуму может увеличиваться до 45%, добавил эксперт. Помимо дорожного строительства битум используется в производстве кровельных материалов, при гидроизоляции сооружений и при прокладке трубопроводов — поэтому развитие и модернизация его производства необходимы для более эффективного использования в строительной отрасли и в программе газификации страны, заключил Владимир Чернов.

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