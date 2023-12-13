Силуанов заявил о неиспользовании курсов валют для пополнения бюджета

Министерство финансов не использует курсы валют для того, чтобы пополнить бюджет, заявил в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что ведомство руководствуется теми прогнозами, которые заложили при подготовке трехлетнего финансового плана — 90 рублей за доллар.

«Главное, чтобы была предсказуемость курса рубля. Мы не стремимся ослабить или укрепить его. Курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым как для населения, так и для участников внешнеэкономической деятельности», — подчеркнул он.

Задача Минфина — обеспечить снижение волатильности курса, сказал министр. Он отметил, что для этого был введен контроль за возвратом валютной выручки, установлен мониторинг за ее продажей на российском валютном рынке.

По словам Антона Силуанова, даже работа подкомиссии по иностранным инвестициям руководствуется в своей деятельности тем, чтобы валютный рынок был устойчивым.

Полное интервью министра финансов Антона Силуанова «Известиям» будет опубликовано 14 декабря в полночь на сайте газеты.