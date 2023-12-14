При полных

С 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге пройдет Кубок Первого канала, в котором примут участие сборные России-25, Казахстана, Белоруссии и команда «Звезды и ВХЛ», заменившая в последний момент сборную Китая. Четыре команды проведут круговой турнир, по итогам которого будет выявлен победитель.

Первоначальный состав сборной впечатлял: присутствовали и представители, пожалуй, сильнейшей тройки КХЛ в этом сезоне — Николай Голдобин и Павел Порядин из «Спартака», и лучший защитник лиги Александр Никишин, и классная связка из «Торпедо» Василий Атанасов – Николай Коваленко, и один из лучших вратарей лиги Даниил Исаев из «Локомотива». В итоге же турнир пропустят сразу четверо из этого списка — в Ледовом дворце болельщики увидят лишь Никишина и Атанасова.

Но назвать слабым состав точно нельзя. Основным вратарем станет Никита Серебряков, а в обороне есть как опытные Никита Лямкин, Александр Елесин и Артем Сергеев, так и молодые Богдан Конюшков, Тимофей Давыдов и Максим Федотов. Ударную же силу в нападении составят игроки СКА: в первых двух тройках наигрываются Сергей Толчинский, Михаил Воробьев, Валентин Зыков, Марат Хайруллин и Василий Глотов, которых разбавит представитель ЦСКА Максим Соркин. Стоит выделить и открытия нынешнего сезона — Максима Шабанова из «Трактора» и Никиту Гребенкина из «Магнитки».

Составы белорусов и казахстанцев близки к оптимальным. Хотя главный тренер минского «Динамо» и сборной страны Дмитрий Квартальнов остался в Минске готовить команду к возобновлению сезона КХЛ, почти все ключевые игроки белорусов приедут в Санкт-Петербург. Например, представители СКА Сергей Сапего, Степан Фальковский и Владимир Алистров, Игорь Мартынов из «Авангарда», лидер нападения «Северстали» Александр Скоренов, опытные Кристиан Хенкель и Евгений Лисовец.

В сборной Казахстана главная звезда — Никита Михайлис из «Магнитки». Компанию ему составят одноклубники Максим Мухаметов и Валерий Орехов, Кирилл Панюков из «Амура», в остальном же костяк сборной — представители «Барыса».

Интересно будет посмотреть на команду под загадочным названием «Звезды и ВХЛ». Из первоначального состава звездами можно было назвать лишь Матвея Мичкова, Никиту Гребенкина да Михаила Гуляева, но в итоге никто из них за команду не сыграет. Мичков и Гуляев получили травмы, а Гребенкин переведен в главную команду. Зато «звезд» усилил Арсений Грицюк, который пропустил последние три недели из-за ковида.

Для чего вообще нужен турнир? Понятно, что в ближайшее время наша сборная не сыграет в крупнейших международных турнирах. Но это же не значит, что все должны забыть о существовании сборной? Для многих болельщиков, кто не слишком пристально следит за клубным хоккеем, национальная сборная по-прежнему важна и привлекательна. Об этом свидетельствует и посещаемость майского турне сборной по стране.

К тому же белорусы и казахи — далеко не самые слабые соперники. Почти все их игроки выступают в КХЛ на неплохом уровне, так что матчи должны получиться интересными. Уж в Санкт-Петербурге-то трибуны всегда заполнялись.

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Автор — заместитель руководителя отдела хоккея «Спорт-Экспресса», лучший журналист КХЛ сезона-2018/19