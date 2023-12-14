Ничего лишнего

Часть производителей резко оценила предложения Минприроды увеличить ставки экосбора и повысить нормативы по утилизации для упаковки. Некоторые бизнесмены пугают возможным ростом цен на товары, если подорожает тара. Но эти «потребительские страшилки» во многом преувеличены и надуманы. В жизни ситуация с расчетом сбора выглядит так: его доля в стоимости продуктов составит около 0,5% — это не более 40 копеек в цене упаковки молока. Другой пример — 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек.

Такие изменения мало кто заметит. Куда страшнее спекуляции недобросовестных производителей и продавцов, готовых использовать реформу расширенной ответственности производителей (РОП) ради своей выгоды и необоснованно поднять цены.

Для тех, кто далек от экологии, поясню, как возник экосбор на упаковку и в чем суть нововведений, которые вступят в силу с 2024 года. Всё сводится к тому, что ответственность за утилизацию упаковки переносится на ее производителей, а не на тех, кто использует ее в изготовлении товаров.

Компании смогут выбирать, как конкретно соблюсти ответственность по утилизации: заказать услугу по переработке, самостоятельно утилизировать упаковку, оплатить экосбор в бюджет.

Заказать услуги утилизации будет возможно только у тех предприятий, которые подтвердили наличие действующих мощностей по переработке. До сих пор некоторые компании пользовались лазейками и делали это только на бумаге, а на деле отвозили отходы на свалки. Показательный пример — история с производителем Samsung, которого в 2021 году оштрафовали на 89 млн рублей за подделку акта о переработке отходов.

Мы обновили ставки экосбора. Эксперты, включая аналитиков из Российского экологического оператора (РЭО), учитывали затраты на обращение с отходами: сбор, транспортировку, обработку и утилизацию. Логика проста: чем проще перерабатывается упаковка, тем ниже будет экосбор. Например, лотки для яиц из картона переработать легко; к тому же они сами по себе сделаны из вторичного сырья — макулатуры. А вот упаковка из полистирола в большинстве случаев идет на полигон, где разлагается годами. Соответственно, экосбор на картон будет гораздо ниже.

Все собранные средства пойдут на развитие утилизации отходов, то есть на улучшение или создание новых мощностей по переработке. Сейчас мы нуждаемся в утилизации около 17,5 млн т ежегодного потока отходов. С новыми мощностями мы сможем резко сократить объемы захоронения — по итогам 2022 года на полигоны уехало 81,4% бытовых отходов. К 2030-му планируем захоранивать не более половины.

Между тем сейчас наблюдается перекос в части ответственности за отходы: так, например, ежегодно граждане платят около 200 млрд рублей за обращение с мусором, а изготовители тары в рамках расширенной ответственности производителей — всего около 5 млрд рублей. Получается, что бизнес производит огромные объемы упаковки — около половины всех коммунальных отходов, а это 60 млн т в год, — но за утилизацию этой тары он платит минимум. Новые правила изменят эту несправедливость: ответственность ляжет на плечи «загрязнителя».

Во всем мире используют этот принцип. Хороший пример в части работы РОП — опыт коллег из Казахстана и Белоруссии. Это очередной показатель, почему обновленный механизм в России надо вводить если не вчера, то точно сейчас. Благодаря мерам, принятым властями, переработка в Казахстане за два года выросла с 2 до 14%.

По прогнозам, к 2024 году доля собранных и утилизированных отходов будет 70% по автокомпонентам, а по упаковке — 50%. В Белоруссии за один год уровень вовлечения бытовых отходов во вторичный оборот составил порядка 27%. Этого результата удалось достигнуть как раз благодаря эффективному применению механизма РОП.

Поэтому сейчас у государства нет задачи обложить бизнес дополнительным сбором, цель — сократить пугающие объемы упаковки, уменьшить долю захоронения и увеличить долю повторного использования сырья.

Наше мнение: новые подходы в РОП неудобны лишь тем, кто и раньше либо уходил от уплаты экологического сбора, либо особо не горел желанием работать. Надо учитывать, что в России РОП впервые запустили в 2014 году, то есть у бизнеса было почти 10 лет для выстраивания системы утилизации упаковки. Когда мы обсуждали с компаниями поэтапный ввод норматива, предприниматели просили растянуть его на 10 лет. Тогда они обещали, что самостоятельно начнут создавать необходимые мощности по переработке. Но выполнить это условие не смогли. Мы решили принять норматив только после того, как увидели, что ничего не создается.

Поэтому мы уходим от доверительного управления, при котором государство верило производителям на слово, и приходим к четкому и системному администрированию. Это позволит исключить любое проявление недобросовестности со стороны бизнеса.

Автор — генеральный директор Российского экологического оператора

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора