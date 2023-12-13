Тупик для Киева

В Брюсселе 14–15 декабря пройдет очередной саммит Евросоюза. Один из главных вопросов встречи — перспективы членства в ЕС Украины, Молдавии и Грузии. Румынские СМИ утверждают, что выводы известны заранее и в итоговой декларации прозвучат рекомендации начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией, а Грузии предоставить статус страны-кандидата.

Все прекрасно понимают, что главный кейс мероприятия — именно Украина и от решения брюссельских чиновников, возможно, зависят перспективы развития континента как минимум на ближайшие 20–30 лет. Впрочем, даже если рекомендация о начале переговоров с Киевом появится в декларации, это ни к чему особенному не обязывает. Переговорный процесс может занять десятки лет: Турция формально ведет его с 2005 года, Черногория — с 2012-го. И, кстати, вопрос о вступлении в ЕС других стран (Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия и те же Черногория с Турцией), которые встали в очередь значительно раньше, снова перенесут.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже сочла необходимым отдельно подчеркнуть для нетерпеливой украинской клиентуры: речь пойдет не о вступлении страны в ЕС, а о начале переговоров о членстве. Еще в ноябре она заявила, что увидела «серьезный прогресс Киева» в проведении реформ, но одновременно обратила внимание, что Украине предстоит проделать работу в части борьбы с коррупцией и защиты национальных меньшинств. «Мы дали рекомендацию Европейскому совету, дальше совет должен принять политическое решение, это будет в середине декабря. Если он примет это решение, работа должна начаться немедленно. Украина должна еще завершить некоторые реформы, и к марту мы сможем сообщить об их прогрессе», — сказала политик.

В недавнем же интервью газете Le Parisien Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для вступления в Евросоюз Украина должна выполнить все условия Брюсселя, а это займет время. «На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Конечно же, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства», — подчеркнула глава ЕК.

Но для киевских политиков и тем более пропагандистов все эти нюансы несущественны: их пустили к порогу общего евродома, и на фоне краха контрнаступления, конфликта Зеленский — Залужный и усталости населения от конфликта сам факт обсуждения чего-то с приставкой «евро» можно выдать за победу украинской дипломатии.

Однако никакой победы, судя по всему, не случится. Необходимого консенсуса в ЕС по вопросу Украины нет и близко. Первую скрипку в этом играет Венгрия, чей премьер Виктор Орбан совершенно не скрывает своей антипатии к киевскому режиму.

Важно, что Орбан в венгерской элите далеко не одинок, его поддерживают коллеги и соратники. Так, правящая партия страны «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» приводит пять причин, препятствующих вступлению Украины в Евросоюз: это состоянии вооруженного конфликта, гигантские объемы бессмысленных финансовых вливаний в Украину (за последние два года Киев получил больше средств, чем Будапешт, Загреб и Любляна за семь лет), нарушения прав венгерского меньшинства на Украине, опасения, что в случае вступления страны в ЕС вся финансовая помощь Брюсселя будет адресована исключительно ей, а также оскорбительно краткий срок, предоставленный Украине для процедуры вступления (сама Венгрия ждала с 1994 года — 10 лет).

Позиция венгерского МИДа также тверда: министр Петер Сийярто написал в соцсети: «Большинство европейских политиков хотят принять важные решения, которые совершенно не подготовлены и по которым нет стратегического консенсуса относительно будущего Европы. Мы продолжим принимать решения в европейских и национальных интересах и не поддадимся никакому давлению, от кого бы оно ни исходило, чем бы нас ни шантажировали».

Позиция Венгрии вызывает в ЕС резкую критику. Орбана пытался образумить французский лидер Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Однако Орбан — крепкий орешек и меняться в угоду кому бы то ни было не собирается.

Более того, на саммите Венгрия не будет одинока. Против статуса Украины в ЕС выступила Словакия, чей министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар заявил, что не может представить возможность принятия Украины в Евросоюз, учитывая, что на украинской территории идут боевые действия. «Не могу в нынешних условиях представить это. Интересно, как, например, госпожа Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве Украины или начале обсуждения ее членства в Евросоюзе, отвечать на вопрос, как мы можем начать переговоры с находящейся в военном конфликте страной», — сказал глава словацкой дипломатии.

Бланара поддержал председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри, который заявил, что Киеву нужно пройти еще очень длинный путь, чтобы соответствовать всем критериям вступления в объединение.

Наконец, во многом неожиданным стало выступление федерального канцлера Австрии Карла Нехаммера, заявившего, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении с Украиной в нынешних условиях. Таким образом, накануне саммита сложилась четкая «антиукраинская коалиция» из Венгрии, Словакии и Австрии. Уже это достаточно, чтобы похоронить мечту о членстве в ЕС.

Но и политики из других стран союза высказывают свой скепсис. Так, депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что вступление Украины в Евросоюз окажется тяжелым бременем для европейских семей, которые и так страдают от стремительного роста цен. «Вступление Украины в Евросоюз станет финансовой бомбой замедленного действия для европейских семей. Европейский союз знает, что губит себя ради Киева. €88 млрд уже потратили на Украину европейские налогоплательщики. Более €70 млрд зарезервированы до 2027 года. Все понимают, что этих почти €160 млрд будет недостаточно для финансирования непомерных потребностей Зеленского», — подчеркнул он.



Евродепутат от Австрии Харальд Вилимски также считает, что принятие Украины в ЕС станет концом евробюджета как такового. И даже министр иностранных дел вполне лояльно настроенной к Украине Чехии Ян Липавский не скрыл, что интеграция Украины в ЕС будет протекать сложно и болезненно.

Представители украинских элит предпочитают не слышать эти скептические голоса. Зеленский в конце ноября сообщил, что «Украина выполнит все рекомендации, включая те, которые касаются прав национальных меньшинств и укрепления антикоррупционных институтов». А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может «попрыгать и станцевать», если это будет нужно для вступления в Евросоюз. Однако помогут ли эти эмоции разрушить альянс Венгрии, Словакии и Австрии?

Что касается членства Молдавии, то здесь всё более предсказуемо, так как страна считается весьма прилежным учеником Брюсселя. Об этом свидетельствует доклад молдавского министра иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску. «В докладе Европейской комиссии, опубликованном 8 ноября, констатируется прогресс, достигнутый Республикой Молдова, практически во всех областях, важных для функционирования государства. Он анализируется по двум категориям: первая — это выполнение рекомендаций, после того как РМ стала государством-кандидатом. Второй касается прогресса во внедрении acquis communautaire по 35 так называемым переговорным главам, которые охватывают всё: системы налогообложения, свободный оборот капитала, людей, товаров, политику в области рыболовства, то есть они оценивают абсолютно все происходящее. В обеих областях результаты Республики Молдавия превосходны», — говорится в докладе.

Однако в высказываниях премьер-министра Дорина Речана и спикера парламента Игоря Гросу тоже проскальзывали опасения, связанные с позицией Венгрии. «Независимо от того, будет ли решение 15-го числа, будет ли оно в марте, мы должны продолжать делать домашнее задание, — заявил Гросу. — Мы находимся в постоянном контакте с венгерскими властями. Я говорю, что нужно набраться терпения, и мы узнаем. Идут обсуждения, находятся решения и совершаются действия. Процессы очень динамичны и имеет значение каждый день, каждый час. Хочу внести ясность: независимо от решения ЕС остается рядом с Республикой Молдова».

Еще проще ситуация с Грузией, которой статус кандидата в члены предоставляют под аплодисменты других участников объединения. «Хорошая новость заключается в том, что Грузия движется вперед к членству в ЕС. Все предложения комиссии были очень положительными. Призываю Грузию продолжать двигаться в этом направлении», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Заявления наших партнеров показывают, что мы последовательно реформируем страну, так что окончательное членство станет ощутимым очень скоро», — уверен министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Так чего же ждать от Брюсселя 15 декабря? Если в отношении Грузии все предсказуемо, а с Молдавией решено примерно на 80%, то украинский кейс может стать сюрпризом. Европейская медиасеть Euractiv сообщила, что официальные переговоры о присоединении Украины к ЕС в случае жесткой позиции Венгрии, Словакии и Австрии могут быть перенесены на март.

Но не исключено все же, что Еврокомиссия оценит выраженное устами Кулебы желание Киева «попрыгать и станцевать» призрачной перспективой членства страны в ЕС. В таком случае брюссельские чиновники и сохранят лицо, выступив в качестве несгибаемых сторонников «борцов за свободу», и не обременят себя излишними обязательствами, ведь, как уже было сказано выше, кандидатом в члены ЕС можно пробыть много лет.

Автор — эксперт по восточноевропейскому региону

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