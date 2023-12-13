Скульптуру Остапа Бендера изо льда установили на площади в Свободном

В городе Свободный Амурской области на площади имени Лазо появилась ледяная скульптура Остапа Бендера. Там продолжается возведение ледового городка. В этом году он будет посвящен фильмам Леонида Гайдая в честь 100-летия со дня рождения режиссера.

В ближайшее время мастера изготовят скульптуры Нины, Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого из «Кавказской пленницы». Появятся и другие персонажи кинолент Гайдая, уточняет Амурская служба новостей.

На площади уже смонтировали главную городскую елку, а в ближайшее время оборудуют снежные горки. В концу декабря городок будет готов встретить посетителей.

Также планируется изготовление изо льда символа следующего года — дракона, а также возведение ледовых чаш и лабиринта.

Агентство уточняет, что в 2022 году на площади в Свободном возвели ледовый Санкт-Петербург, а годом ранее ледовый городок посвятили дружбе народов.