Грибник в Хабаровском крае перепутал мужчину с медведем и выстрелил в него

Грибник в Хабаровском крае выстрелил из ружья в мужчину, так как подумал, что это медведь. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в августе мужчина собирал грибы и в лесном массиве заметил движение. Он предположил, что это медведь, и выстрелил из карабина. В кустах оказался незнакомый грибнику человек, который в результате ранения в живот скончался в медицинском учреждении.

На данный момент следственным отделом по городу Амурск завершено расследование дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Отмечается, что был получен достаточный объем доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого грибника к совершению преступления.

Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 15 ноября, в Иркутской области 57-летний мужчина случайно застрелил на охоте своего 31-летнего знакомого. Позже, 19 ноября, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).