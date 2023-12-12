Китайские хакеры не перестают атаковать США

Китайские хакеры за последний год получили несанкционированный доступ к компьютерным системам примерно двух десятков важных объектов США, сообщает американская газета The Washington Post. По ее данным, к взломам причастны программисты Народно-освободительной армии Китая, передает телеканал «Известия». Хакеры получили доступ к системам связи, транспорта, энерго- и водоснабжения. По данным издания, Китай разрабатывает способы уничтожения инфраструктуры Соединенных Штатов на случай войны в Тихом океане.

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