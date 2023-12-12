25-метровую елку установили в центре Санкт-Петербурга

Новогоднюю ель поставили в центре Санкт-Петербурга. 25-метровую лесную красавицу расположили на Дворцовой площади, сообщает телеканал «Известия». Праздничное дерево преодолело 85 км из Рощинского лесничества. Возраст новогодней ели составляет около 120 лет. К 20 декабря Дворцовая площадь будет готова для Нового года.

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