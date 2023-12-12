В ночь на 14 декабря будет виден звездопад Геминиды
Звездопад Геминиды достигнет пика активности в ночь на 14 декабря. Астрономы ожидают до 150 метеоров в час, сообщает телеканал «Известия». Явление будет видно над южным горизонтом. При ясной погоде метеоры увидят жители на всей территории России. Для явления характерны вспышки на небе от сгорающих в атмосфере небесных тел. В ночь звездопада ожидается новолуние.
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