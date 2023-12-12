ЦБ России выявил схему мошенничества, связанную с проверкой подлинности купюр

Центробанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме, которая связана с обновленной банкнотой номиналом 5 тыс. рублей. Подробности о данной схеме 12 декабря рассказал начальник управления департамента информационной безопасности ЦБ Алексей Голенищев.

Мошенники используют эту схему для кражи средств и имущества как удаленно, так и офлайн. Они звонят людям, заявляя о необходимости проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тыс. рублей. Для проверки доверчивым гражданам предлагается установить на своем телефоне приложение «Банкноты Банка России».

«Такое приложение действительно существует, но оно не предназначено для определения подлинности купюр. Оно лишь информирует пользователей этого приложения о том, какие защитные знаки присутствуют на купюрах», — пояснил Голенищев.

Однако злоумышленники дают фальшивую программу, которая визуально похожа на официальную. В результате после установки данного приложения мошенникам открывается удаленный доступ к телефону жертвы со всеми банковскими приложениями. Таким образом они похищают деньги с банковских счетов людей.

Кроме того, аферисты проработали схему, при которой они под видом работников социальных служб ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на новые. При этом доверчивым людям, особенно пенсионерам, подсовывают фальшивые купюры.

Представитель Центробанка отметил, что старые купюры не выводятся из оборота и их не нужно обменивать.

Ранее, 9 декабря, директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о воровстве денежных вкладов через банковские приложения. По словам эксперта, пользователи смартфонов на операционной системе Android чаще становятся жертвами вирусов, среди которых есть программы-кейлоггеры. Такие программы следят за всеми изменениями на экране, включая то, что и где человек печатает. Следовательно, появляется риск перехвата паролей.