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Путин поздравил нейрохирурга и академика РАН Коновалова с 90-летием

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во вторник, 12 декабря, поздравил нейрохирурга и академика РАН Александра Коновалова с 90-летним юбилеем.

«Вы пользуетесь исключительным, непререкаемым авторитетом как выдающийся ученый и опытный клиницист, талантливый педагог и наставник. С вашим именем и плодотворной деятельностью по праву связывают передовые достижения в одной из приоритетных областей медицины: нейрохирургии, широкое внедрение новаторских методик и практик», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, коллеги, ученики и пациенты благодарны Коновалову за высочайший профессионализм, внимательное, доброе отношение к людям, подвижнический, милосердный труд. Президент также пожелал специалисту здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

Александр Коновалов — российский нейрохирург, в 2013 году он получил звание героя труда России. На счету Коновалова труды по сосудистым заболеваниям и патофизиологии мозгового кровообращения. Также он работал в должностях директора (1975–2014), научного руководителя (2014–2019), почетного президента (с 2014 года по настоящее время) Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко.

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