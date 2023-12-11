Владимир Путин поручил в первоочередном порядке решить проблему с ветхим жильем в Архангельске

Владимир Путин поручил в первоочередном порядке решить проблему с ветхим жильем в Архангельске

2023-12-11T17:34:22+03:00

2023-12-11T17:34:22+03:00

2023-12-11T17:34:22+03:00

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