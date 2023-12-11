«Синергия» и фонд «Защитники Отечества» займутся адаптацией ветеранов СВО к мирной жизни через обучение

Университет «Синергия» и государственный фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение об организации психологической реабилитации, профессионального обучения и трудоустройства ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов семей погибших военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба «Синергии».

«За время работы фонда мы изучили запросы и потребности ветеранов: узнали, какие профессии их волнуют в первую очередь, где бы они хотели пройти обучение. У ветеранов, которые возвращаются домой, должна быть возможность получить новую профессию, работу с хорошей заработной платой, чтобы они могли прокормить свои семьи, реализоваться в профессии и построить карьеру», — прокомментировала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Ветераны СВО внесли большой вклад в защиту нашей страны, но после возвращения из зоны боевых действий у них возникают сложности с поиском хорошей работы. Наш долг — помочь им адаптироваться к мирной жизни, создать для них все условия для социализации. Уверен, обучение и помощь с трудоустройством позволит многим не только освоиться, но и сделать хорошую карьеру», — отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

«Синергия» организует профориентационное тестирование, которое поможет установить подходящую образовательную программу. После этого ветераны СВО и члены семей погибших военнослужащих смогут повысить уже имеющуюся квалификацию, получить дополнительное профессиональное или высшее образование, пройти переподготовку. По завершении обучения выпускники освоят новую специальность и получат дипломы или удостоверения о повышении квалификации. Также «Синергия» берет на себя помощь с дальнейшим трудоустройством.

Обучение можно будет пройти как в региональных представительствах Университета, так и на базе цифровых платформ «Синергии».

На базе медицинского факультета Университета «Синергии» также запустят курс подготовки специалистов для оказания психологической помощи, лечения посттравматического стрессового расстройства и других ментальных недугов, с которыми сталкиваются участники боевых действий. Здесь же организуют работу специалистов по психологической поддержке военнослужащих, чтобы те смогли быстрее вернуться к мирной жизни после демобилизации.