Тренер получил условный срок за избиение детей клюшкой в Архангельской области

Тренер детской хоккейной команды города Вельск Архангельской области избивал пятерых подопечных клюшкой. За это суд приговорил его к условному сроку. Об этом 11 декабря сообщается на сайте прокуратуры региона.

Как отмечается, мужчина издевался над детьми более года: с августа 2021 года по ноябрь 2022-го.

«Обвиняемый, испытывая неприязнь к пяти малолетним подопечным, желая добиться их ухода из команды, применяя недозволенные методы воспитания, систематически причинял детям физические и психические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий», — сказано в сообщении.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с несовершеннолетним». Тренер вину не признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Кроме того, ему запретили работать в сферах образования, воспитания и развития несовершеннолетних на два года. Также суд удовлетворил гражданские иски о компенсации морального вреда.

Ранее, 2 октября, в Екатеринбурге Чкаловский районный суд приговорил к двум годам колонии строгого режима 85-летнего детского тренера по настольному теннису Николая Ражева. Отмечалось, что он подверг двух девушек сексуальному насилию.