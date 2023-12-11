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ПСБ вновь признали лучшим интернет-банком для индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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ПСБ второй год подряд был признан лучшим в рейтинге интернет-банков для компаний малого бизнеса и стал лидером в рейтинге дистанционных каналов обслуживания для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Рейтинг агентства Markswebb составлен на базе исследования Business Internet Banking Rank 2023. Прводимый анализ показывает, насколько удобно и оперативно предприниматели могут решать свои бизнес-задач в интернет-банке. Согласно исследованию, ПСБ сохраняет прочные лидерские позиции благодаря качественному цифровому развитию сразу по нескольким направлениям работы с компаниями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями — в расчетно-кассовом обслуживании, эквайринге, кредитовании, зарплатных проектах и электронном документообороте.

«Наша главная задача — формирование лучшего клиентского опыта в использовании интернет-банка, развитие современных продуктов и сервисов с использованием высокотехнологичных решений, повышающих удобство и скорость взаимодействия клиента и банка. В этом году мы усилили работу по развитию цифровых сервисов, которые эффективно решают финансовые задачи компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Лидирующие позиции ПСБ сразу в двух рейтингах Mobile Banking Rank 2023 — это высокая оценка сильных цифровых компетенций нашей профессиональной команды. Она успешно воплощает концепцию развития банковских услуг ПСБ, нацеленных на потребности предпринимателей, цифровизацию бизнес-процессов, где ключевым звеном в системе является сам клиент», — отметил Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

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