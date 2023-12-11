Путин заявил, что РФ оснащает военно-морской флот самой современной техникой и вооружением

Путин заявил, что РФ оснащает военно-морской флот самой современной техникой и вооружением

2023-12-11T15:20:15+03:00

2023-12-11T15:20:15+03:00

2023-12-11T15:20:15+03:00

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