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Пьяный угонщик попал в ДТП на трассе в Амурской области

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В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту угона, который совершил пьяный мужчина. Подозреваемый врезался в леерное ограждение на трассе Чита — Хабаровск.

Информация об угоне поступила из Серышевского района. 55-летний местный житель сообщил, что пропал его автомобиль ВАЗ-21053. Ориентировка поступила всем нарядам ДПС. Инспекторы заметили машину в районе села Междугранки Белогорского округа и начали преследование со звуковой и световой сигнализацией.

Водитель не реагировал на требование остановиться. Не справившись с управлением, он допустил наезд на ограждение, пишет Амурская служба новостей. Подозреваемого доставили в дежурную часть. Установлено, что мужчина не имеет прав на управление транспортным средством. Кроме того, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлен ряд административных протоколов. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту угона.

За минувшую неделю в Приамурье пресекли почти 8,9 тыс. нарушений правил дорожного движения. 44 водителя задержаны в пьяном состоянии, уточняет ИА PriamurMedia. За неделю произошло 253 ДТП, два человека погибли, 19 человек получили травмы.

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