Мировой беспорядок

10 декабря в мире отмечался юбилейный День прав человека. Ровно 75 лет назад ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, один из ключевых документов, призванных определить принципы послевоенного мироустройства. Тогда, в 1948 году, политики, мыслители и простые обыватели, только что пережившие кошмар Второй мировой, излучали осторожную веру в светлое будущее для своих детей и внуков. Конечно, почва для оптимизма была очень зыбкой — в тот момент Европа и Азия уже делились на блоки, начиналась ядерная гонка вооружений, а крах колониальных держав приводил к гибели миллионов людей на Ближнем Востоке, в зоне индо-пакистанского конфликта, в Африке и других кризисных точках.

Тем не менее уже через полвека могло показаться, что примат прав человека постепенно становится не на словах, а на деле, основным принципом сосуществования государств на мировой арене. В конце 1990-х, несмотря на продолжавшиеся войны и трагедии в различных частях планеты, вырисовывалась перспектива построения истинно инклюзивного и многополярного миропорядка, в рамках которого всё международное сообщество могло постепенно объединить усилия ради защиты страдающих и угнетаемых. Единственным препятствием оказалась позиция лишь одного государства, претендовавшего на статус гегемона, — Соединенных Штатов.

Упивавшиеся положением «незаменимой страны» и «единственной сверхдержавы», США цинично превратили правочеловеческую тематику в инструмент навязывания своей воли и глобального насаждения либерал-империалистической идеологии. В представлении вашингтонских демиургов остальные народы должны были встать в строй, не задавать лишних вопросов и четко выполнять поступающие из округа Колумбия инструкции. Несогласных с такой линией объявляли врагами произвольно определяемых общечеловеческих ценностей — позже из этой концепции выросла издевательская идея «порядка, основанного на правилах». Если с особой позицией России и Китая Западу еще приходилось смиряться — с надеждой, что следующие поколения местных лидеров, обработанные американской массовой культурой, станут более покладистыми, то со странами поменьше не церемонились. И, конечно же, использовали для обоснования своих действий лозунги пресловутой борьбы за права человека.

Ведь именно так оправдывалась агрессия против Югославии, которая не только привела к убийству тысяч мирных сербов, но и позволила создать в центре Европы косовский криминальный анклав во главе с военными преступниками и откровенными садистами.

Права человека США якобы намеревались принести жителям Афганистана и Ирака, превратив эти страны в свои, погруженные в хаос гражданской войны, колонии и затем, разумеется, бросив на произвол судьбы, когда американские избиратели устали получать гробы солдат, погибших за торжество либерализма. Да и вокруг интервенции в Ливии было произнесено немало прекраснодушных речей — прежде, чем очередная западная агрессия превратила это государство, одно из самых стабильных в Северной Африке, в зону хаоса, смерти и войны всех против всех.

Продолжать список можно еще очень долго, и его непременно увенчает Украина, где навязанное майданом построение демократии позволило передать власть в руки авантюристов и неонацистов, а затем — развязать кровавый конфликт между двумя братскими народами.

Сегодня, в условиях, когда в глобальном сообществе наций начинается формироваться реальная полицентричность, нам вместе с партнерами по БРИКС и другим организациям необходимо предпринять максимум усилий для того, чтобы вернуть дискурс о правах человека к базовым основам.

Необходимо спасти заложенную во Всеобщую декларацию идеологию от дискредитации и продемонстрировать на практике, что обозначенные в ней права остаются чем-то большим, чем разрешение на смену пола 10-летним детям или поощрение издевательств над религиозными ценностями.

Право жить по заветам предков, право на выражение своей политической воли, даже если она не нравится записному гегемону, право на жизнь и благополучие — все эти фундаментальные ценности так или иначе не могут не восторжествовать в новом, постамериканском мировом порядке. Ведь именно эту цель поставил президент России, принимая непростое решение о начале специальной военной операции.

И, что самое отрадное, всё больше наших партнеров признают, что достижение этой цели становится центральным аспектом глобальной повестки дня.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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