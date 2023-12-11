В ЛДПР предложили сделать 25 декабря последним днем года для сдачи экзаменов в вузах

В ЛДПР предложили вузам изменить сроки проведения промежуточной аттестации перед новогодними праздниками и установить последний день 25 декабря для того, чтобы студенты успевали вернуться домой к празднованию Нового года. Соответствующий запрос партия направила на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Документ есть в распоряжении «Известий».

«В Новый год надо быть с семьей. Эта традиция должна быть базовой, поэтому мы считаем важным установить во всех вузах единый подход к срокам промежуточной зимней аттестации — не позднее 25 декабря. Так студенты смогут уехать домой и сэкономить деньги, избежав предпраздничного ажиотажа на билеты. Когда семья на Новый год собирается за одним столом, чтобы встретить праздники, — это настоящее счастье для детей и родителей», — прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Отмечается, что с просьбой скорректировать сроки обращаются студенты и их родители.

Учащиеся вынуждены также обращаться к руководству образовательных организаций с просьбой о досрочном прохождении промежуточной аттестации. Однако описанная причина в виде потребности видеть близких людей и провести с ними традиционные семейные праздники Нового года и Рождества такой уважительной причиной не является. Она не относится ни к медицинским показаниям, ни к семейным обстоятельствам, требующим установления для отдельного студента индивидуальных сроков прохождения промежуточной аттестации.

Кроме того, установление индивидуальных сроков, как правило, предусматривает долгую бюрократическую процедуру — разрешение декана факультета, согласование с профильным проректором, заведующим соответствующей кафедрой и т.п.

В связи с этим в ЛДПР призвали рассмотреть возможность направить образовательным учреждениям рекомендации в части изменения календарного учебного графика, а именно установить срок окончания промежуточной аттестации до 25 декабря.

В том случае если оперативно внести соответствующие корректировки в расписание не представляется возможным, предложено рекомендовать образовательным учреждениям предоставлять иногородним студентам право на сдачу промежуточной аттестации в период с 25 по 31 декабря с применением дистанционных образовательных технологий.