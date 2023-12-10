Владимир Киреев. Шольц возложил ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в ЕС

Владимир Киреев. Шольц возложил ответственность на Россию за то, что она прекратила поставки газа в ЕС

2023-12-10T19:14:29+03:00

2023-12-10T19:14:29+03:00

2023-12-10T19:14:29+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru