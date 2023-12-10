Шольц обвинил РФ в росте цен на энергоносители в Европе
Канцлер Германии обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу. По мнению Олафа Шольца, Москва виновата в росте цен на энергоносители. Также канцлер Германии отметил, что ФРГ лишилась половины потребляемого объема газа, передает телеканал «Известия». Европа в целом недополучила 120 млрд куб. м голубого топлива. Берлин уже начал увеличивать поставки газа из Норвегии. На севере Германии приступили к строительству терминалов СПГ.
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